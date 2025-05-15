Manavgat'ta 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Otomobil Kaza Yaptı

Manavgat'ta 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Otomobil Kaza Yaptı
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Manavgat'ta 14 yaşındaki Mehmet E. Y.'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve bir palmiyeye çarparak durdu. Kazada iki kişi yaralanırken, yardım etmeye çalışan bir vatandaş bel fıtığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil yolun karşı şeride geçerek bahçedeki palmiyeye çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılara yardım etmeye çalışan bir vatandaş bel fıtığı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında Şelale istikametine seyir halindeki 14 yaşındaki Mehmet E. Y.'nin kullandığı 80 ABB 046 plakalı Peugeot marka otomobil, Hüseyin Efendi Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçti. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan bahçenin tel örgüsünü parçaladıktan sonra bahçedeki palmiyeye çarparak durabildi.

Yardım etmek isterken rahatsızlandı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet E. Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Adem G.'in yardımına yoldan geçmekte olan bir vatandaş koştu. Kazazedeleri otomobilden çıkaran ve ismi öğrenilemeyen vatandaş, bel fıtığı nedeniyle rahatsızlandı. Yaralılar ve rahatsızlanan vatandaş, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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