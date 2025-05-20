Manavgat Devlet Hastanesi'nde Elektrik Kesintisi Sorunu Çözüldü

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Deniz, mevcut şebeke hattına ek olarak ayrı bölgeden yeni şebeke hattı ve 1000 KVA'lık yeni jeneratör ile hastanenin elektrik kesintilerinden etkilenmeyeceğini söyledi.

Bölgede yaşanan elektrik kesintilerinden hastanenin etkilenmemesi için gerekli önemleri aldıklarını belirten Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Deniz, "Bölgemizdeki elektrik kesintilerini hastanemize yansıtmamak için, mevcut şebeke hattına ek olarak, ayrı bir bölgeden ikinci bir şebeke hattı bağlantısı ve mevcut jeneratörlerimize ek olarak 1000 kVA'lık yeni bir jeneratör montajı yapıldı. Bundan sonra elektrik kesintilerinden hastanemizin hiçbir bölgesi etkilenmeyecek şekilde planlama yapıldı. İnşallah artık hastanemizde hiçbir şekilde elektrik problemi yaşanmayacak. Bu süreçte büyük desteklerini gördüğümüz Sayın Sağlık Bakanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve Antalya milletvekillerimize teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA