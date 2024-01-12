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Mamaya ulaşmaya çalışırken klima üniteleri arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Akdeniz Üniversitesi Cami'nde bırakılan mamaya ulaşmak isterken klima ünitelerini korumak için kurulan demir korkulukların içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mamaya ulaşmaya çalışırken klima üniteleri arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Cami'nde bırakılan mamaya ulaşmak isterken klima ünitelerini korumak için kurulan demir korkulukların içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki Akdeniz Üniversitesi Cami'nde meydana geldi. Cami altındaki kütüphaneye gelen öğrenciler, demir korkuluklarla çevrili olan klima üniteleri içinden çıkamadığını gördü. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya çalışan öğrenciler başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler korkulukların bir bölümü açıp, alt bölümü ise açarak kediyi kurtardı. Açılan bölümden hızla çıkan kedi yerleşke içinde gözlerden kayboldu.

Üniversite öğrencisi Mustafa Boyraz," Kedi yukardan girmiş alt tarafta mama vardı ona ulaşmaya çalışmış. Ama çıkamamış ve bağırıyordu. Kediyi gördüğümüzde sıkışmış haldeydi. Çıkarmaya çalıştık ancak başaramadık. İtfaiye gelip çıkardı ve kedi özgürlüğüne kavuştu "dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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