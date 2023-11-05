Mamak'ta bilinmeyen sebeple iki grup arasında kavga çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında bir kadının erkeğe attığı yumruklar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Mamak'ta iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesi otobüs durağında bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıkarken yumruklar havada uçuştu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında bir kadının ise erkeğe attığı yumruklar vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.