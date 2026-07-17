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Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, bir kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan aynı aileden 3 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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