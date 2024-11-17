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Maltepe Hastanesi'nde Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Maltepe Hastanesi'nde Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktora saldıran A.S.A. isimli şüpheli tutuklandı. Saldırının, şüphelinin babasının hastanede tedavi sürecinin ardından yaşanan bir saldırı olduğu bildirildi. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde doktora saldıran şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde 10 Kasım'da görevli doktor M.N.M.'ye saldıran A.S.A. yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin bir süre önce aynı hastanede tedavi gören babasının öldüğü, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği, saldırıya uğrayan doktorun ise şüphelinin babasının tedavi sürecinde yer almadığı tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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