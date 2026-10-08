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Maltepe'deki çöken bina soruşturmasında 1 başsavcı vekili ile 2 savcı görevlendirildi

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Maltepe'deki çöken bina soruşturmasında 1 başsavcı vekili ile 2 savcı görevlendirildi
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Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada bugün saat 05.40 sıralarında meydana gelen çökme için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Maltepe'de sabah saatlerinde çökme yaşanan bina ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Olay, bugün saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayın ardından ilgili ekipler bölgeye sevk edilirken, yaşanan olayla ilgili adli süreç de başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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