Maltepe'de Vale Kulübesine Ateş Açan İki Şahıs Tutuklandı

Maltepe'de bir iş yerine ait vale kulübesini kurşunlayan 2 şahıs, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, 24 Eylül günü saat 22.25 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine ait vale kulübesine motosiklet ile yaklaşan 2 şüpheli şahıs kulübeye ateş açtı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kulübede 3 adet isabet olduğu tespit edilirken, olay yerinde ise 4 adet kovan bulundu. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; olay şüphelisi olarak tespit edilen E.B., 23 Ekim günü Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden T. K. ise tahkikat işlemleri için polis merkezine getirildi. Tamamlanan tahkikat akabinde 25 Ekim günü adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL