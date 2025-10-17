Maltepe'de Tehlikeli Anlar: Yaya Seyir Halindeki Araçların Arasından Geçmeye Çalıştı
Olay, Maltepe Küçükyalı'da meydana geldi. Yol kenarında bekleyen bir yaya, seyir halinde hızla akan trafiğe rağmen kendini yola atarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O anlar sağ şeritte ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücünün dikkati sayesinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yayanın can güvenliğini hiçe sayan hareketleri sürücülerin tepkisine neden oldu. - İSTANBUL