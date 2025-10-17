Haberler

Maltepe'de Tehlikeli Anlar: Yaya Seyir Halindeki Araçların Arasından Geçmeye Çalıştı
Maltepe Küçükyalı'da seyir halindeki yolda koşarak karşıya geçmeye çalışan bir yaya, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan kaza anını kıl payı atlattı. Olay, sürücünün dikkati sayesinde ölüme ya da yaralanmaya neden olmadan son buldu.

Maltepe'de seyir halindeki yolda koşarak karşıya geçmeye çalışan şahıs, hem canını hem de trafiği tehlikeye attı. Kazanın kıl payı atlatıldığı o anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Maltepe Küçükyalı'da meydana geldi. Yol kenarında bekleyen bir yaya, seyir halinde hızla akan trafiğe rağmen kendini yola atarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O anlar sağ şeritte ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücünün dikkati sayesinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yayanın can güvenliğini hiçe sayan hareketleri sürücülerin tepkisine neden oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
