Haberler

Maltepe'deki "zula" evine baskında çok sayıda silah ele geçirildi

Maltepe'deki 'zula' evine baskında çok sayıda silah ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de düzenlenen operasyonda bir zula evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de düzenlenen operasyonda bir zula evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Gülsuyu Mahallesi'ndeki adreslerde çok sayıda silahın saklandığı tespit edildi. 11 Aralık'ta belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda A.A. (50) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yapılan aramalarda; 1 adet uzun namlulu tabanca, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet şarjör, 207 adet fişek, 16 adet tüfek kartuşu, 1 adet çelik yelek ile 3 adet kumar makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli A.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
title