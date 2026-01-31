Haberler

Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Maltepe'de bir otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekip indi. İtfaiye yangını kontrol altına aldı, araç kullanılamaz hale geldi.

Maltepe'de seyir halinde alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 07.10 sıralarında Maltepe Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 41 AVZ 336 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın esnasında otomobilden patlama sesleri de geldiği bildirildi. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma

başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
