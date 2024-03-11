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Seçim bayrağı asıldığı için kopan elektrik kablosu yanarak lüks aracın üzerine düştü

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Maltepe'de asılan seçim bayrakları nedeniyle koptuğu iddia edilen elektrik kablosu, lüks bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Asılan seçim bayrakları nedeniyle koptuğu iddia edilen elektik kablosu paniğe neden oldu. Kıvılcımlar etrafa sıçrarken elektrik kablosu ise park halindeki lüks aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrak asıldığı için kopan elektrik kablosu yanarak lüks aracın üzerine düştü

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve tedbir amaçlı polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, kıvılcımlar nedeniyle tutuşan ve aracın üzerinde yanan bayraklara müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı. Tehlikenin kıl payı atlatıldığı anlardan geriye bu görüntüler kaldı.

Bayrak asıldığı için kopan elektrik kablosu yanarak lüks aracın üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maltepe 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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