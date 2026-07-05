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Maltepe'de 2 katlı restoranda yangın: Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlatıldı

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İstanbul Maltepe'de 2 katlı bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 2 katlı bir restoranda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin restoranın arka kısmındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Yangın, Maltepe ilçesinde bulunan 2 katlı bir restoranda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, restoranın arka kısmında bulunan ormanlık alana alevlerin sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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