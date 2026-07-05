Maltepe'de 2 katlı restoranda yangın: Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlatıldı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 2 katlı bir restoranda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin restoranın arka kısmındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Yangın, Maltepe ilçesinde bulunan 2 katlı bir restoranda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, restoranın arka kısmında bulunan ormanlık alana alevlerin sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı