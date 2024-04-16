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Maltepe'de Polis Denetiminde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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İstanbul Maltepe'deki polis denetimlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Denetimde 17,329 TL para cezası kesildi

İSTANBUL - Maltepe'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde denetimler gerçekleştirildi. Denetime Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü,Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Maltepe'de denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında, kontrol noktalarında şüpheli bulunan araçlar durduruldu, arama yapıldı. Denetime, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Denetimde 17,329 TL para cezası kesildi, Denetim 1,2 gr esrarın bir çeşidi olan skunk ( kokarca) madde ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Maltepe 3.Sayfa Güncel Haberler

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