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Otokoç Genel Müdürlüğüne saldırı olayına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

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Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik saldırı soruşturmasında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına saldırı soruşturmasında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumda olan 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına saldırı olayına ilişkin 8 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına kararı verildi. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sevk edilen 5 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, firari durumda olan 3 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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