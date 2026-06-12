Otokoç Genel Müdürlüğüne saldırı olayına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına saldırı soruşturmasında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumda olan 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına saldırı olayına ilişkin 8 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına kararı verildi. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sevk edilen 5 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, firari durumda olan 3 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı