İstanbul'un Maltepe ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen dron destekli operasyonda satışa hazır 12 kilo uyuşturucu madde, 112 bin 200 TL nakit para ve hassas terazi ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar yürütüldü. 24 Kasım'da yapılan saha çalışmaları sonucu 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve Yalı Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresini zula amaçlı kullandığı tespit edildi. Belirlenen adrese dron desteğiyle düzenlenen operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; 12 kilo 540 gram sıvı extacy, 300 gram metamfetamin, 112 bin 200 TL nakit para, 4 cep telefonu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden A.A.'nın kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan; İ.G.'nin ise ateşli silah ve mermi bulundurma ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar "TCK 188" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı