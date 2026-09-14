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Maltepe'de kuyumcu dükkânında ölü bulundu! Ölüm nedeni belirlenemedi

Maltepe'de kuyumcu dükkânında ölü bulundu! Ölüm nedeni belirlenemedi
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İstanbul Maltepe'de bir kuyumcu dükkânında bir şahıs ölü bulundu. Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Can Gold Mücevherat'ta yaşanan olayda M.A.K. isimli şahsın ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı, yakınları dükkânın önünde gözyaşı döktü.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir şahıs, kuyumcu dükkânının içinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Maltepe ilçesi Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.K., Can Gold Mücevherat dükkânında henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hayatını kaybeden M.A.K.'nin yakınları dükkânın önünde gözyaşı döktü. Polis ekipleri, ölümün nedenini belirlemek için olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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