Maltepe'de kuyumcu dükkânında ölü bulundu! Ölüm nedeni belirlenemedi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir şahıs, kuyumcu dükkânının içinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Maltepe ilçesi Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.K., Can Gold Mücevherat dükkânında henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hayatını kaybeden M.A.K.'nin yakınları dükkânın önünde gözyaşı döktü. Polis ekipleri, ölümün nedenini belirlemek için olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı