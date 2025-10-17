Maltepe'de Kuaför Dükkanına Pompalı Tüfekli Saldırı

İstanbul Maltepe'de bir kişi, daha önce kendisine ait olan erkek kuaför dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan K. işlettiği erkek kuaför dükkanını kayınçosuna devretti. Ancak şahsın devir parasının bir kısmını ödememesi üzerine ikili arasında anlaşmazlık yaşandı. İddiaya göre Orhan K., gece saatlerinde dükkan kapalı olduğu sırada pompalı tüfekle iş yerinin önüne geldi. Şahıs, pompalı tüfekle dükkana defalarca ateş etti. Saldırıda yaralanan olmazken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde tüfek bulunan Orhan K.'nın "Benim adım Orhan K., günaydın herkese" diye bağırarak ateş ettiği anlar dikkat çekti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL