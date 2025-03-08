Maltepe'de Kırmızı Işık İhlali Yapan Şoförlere Ceza Kesildi

Maltepe'de kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, ışık ihlali yapan taksi ve hem ışık hem de ters yönde ilerleyen minibüs şoförünü kayda aldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonrası sürücülere toplamda 15 bin 587 Lira para cezası kesildi. Şoförlerin ihlal yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerden Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Işıklarda bekleyen bir araç sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yaparak ilerleyen minibüs ve taksi şoförünü cep telefonu ile kaydı aldı. Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen minibüs şoförü F.B. ile taksi şoförü U.A.'ya toplamda 15.587 Lira idari para cezası kesildi. Taksi şoförünün ışık, minibüs şoförünün ise hem ışık hem de ters yön ihlali yaptığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL