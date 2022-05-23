Kaza sonrası dakikalarca takip etti! Öfkeli sürücü araca yetişince bir de kavga çıkardı - Haberler

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Kaza sonrası dakikalarca takip etti! Öfkeli sürücü araca yetişince bir de kavga çıkardı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maltepe'de makas attığı iddia edilen sürücü cipe çarptı. Kendisine çarpan sürücüyü cipiyle kovalayan diğer sürücü çıkmaz sokakta yakaladığı kişinin yakasına yapıştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe Dragos Piri Reis Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, bir cipe çarptı. Çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobilin peşine düşen cip sürücüsü, saptıkları çıkmaz sokakta otomobilin önünü kesti.

KAVGA ANLARI ANBEAN KAYIT ALTINA ALINDI

İki sürücü de araçlarından indi. Cipin sürücüsü diğer sürücünün yakasına yapıştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Kazaları, Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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