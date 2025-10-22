Haberler

Maltepe'de Kasıtlı Araç Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Maltepe'de tartışma üzerine sürücüsünün kasıtlı olarak üzerine sürdüğü araçla kaldırım taşı arasına sıkışan 27 yaşındaki Baran İ. hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan sürücü yakalandı.

Maltepe'de gece saatlerinde sürücüsünün kasıtlı olarak üzerine sürdüğü araçla kaldırım taşı arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün gece saat 02.40 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan E. (27) ile Baran İ.(27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., 01 AEM 120 plakalı aracını kasıtlı olarak Baran İ.'nin üzerine sürdü. Baran İ.'ye çarparak yaklaşık 3 metre sürükleyen sürücü, daha sonra yayayı araç ile kaldırım taşı arasında sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli bu sırada park halinde olan diğer araçlara da çarparak maddi hasar verdi. Ağır yaralanan Baran İ., sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla Batuhan E. ile olaya karışan aracı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
