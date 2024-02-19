Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynerde çıktı

İSTANBUL - Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yangında ölen ya da yaralanan olmadı

Olay, 17.30 sıralarında Bağdat Caddesi üzerindeki şantiyede bulunan işçilerin kaldığı konteynerdeki elektrik panosunda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, konteynerden dumanların yükseldiğini gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek konteynerde soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteyner kullanılmaz hale geldi.