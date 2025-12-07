Haberler

Maltepe'de minibüsün devrildiği anlar kamerada

Güncelleme:
Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan bir servis minibüsünün devrilmesi sonucunda 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Kaza, kaygan yolda minibüsün bariyerlere çarpmasıyla gerçekleşti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi ile 1'i ağır 11 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Altur firmasına ait 34 LAV 592 plakalı Otokar marka servis minibüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 22 yolcudan 1'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Minibüste bulunan yolcuların İstanbul Havalimanı çalışanları olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittikleri öğrenildi. Öte yandan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak bir süre savrulduğu ve bariyerlere çarpıp devrildiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
