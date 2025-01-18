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Maltepe'de Çatı Yangını: 1 Kişi Ağır Yaralandı

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Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangında 54 yaşındaki bir kadın ağır yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Maltepe'de çatı yangını: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Dairede mahsur kalan bir kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Maltepe'de Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. O esnada daire içerisinde bulunan 54 yaşındaki Emine isimli vatandaş alevler arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri, daire içerisinde mahsur kalan kadını aldıktan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Binaya girmek isteyen kadının yakınlarını polis ekipleri engelledi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Maltepe'de Çatı Yangını: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - 3.Sayfa
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