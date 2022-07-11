Boşanma aşamasındaki şahıs evinde ölü bulundu! Olayın detayı eşine attığı mesajlarda saklı - Haberler

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Boşanma aşamasındaki şahıs evinde ölü bulundu! Olayın detayı eşine attığı mesajlarda saklı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maltepe'de yaşayan ve boşanma aşamasında olan bir kişi, eşine intihar edeceğine dair mesajlar attı. Mesajları aldıktan sonra polisle birlikte eve giren kadın, kocasının cansız bedeni ile karşılaştı.

Maltepe'de kuryelik yapan ve boşanma aşamasında olan M.Ç, iddiaya göre, eşine intihar edeceğine dair mesajlar attı. Aldığı mesajlar ile endişeye kapılan kadın, eşinin bulunduğu eve geldiğinde kapıyı açamadı.

EVE GİREN EKİPLER ŞAHSIN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çatı katta bulunan evin çatı kısmında bulunan girişinden eve girdiğinde M.Ç'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

M.Ç'nin kendisi gibi moto kuryelik yapan arkadaşları da haberi alınca evinin önüne geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından M.Ç'nin cenazesi olay yerinden götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maltepe 3. Sayfa Güncel Haberler

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