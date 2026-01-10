Haberler

Maltepe sahilinde denize giren şahıs boğuldu

Güncelleme:
İstanbul Maltepe'de yüzmek için denize giren 30 yaşındaki Murat Y., boğularak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı denizden çıkarmak için müdahale etti, ancak kurtarılamadı.

Maltepe'de yüzmek için denize giren şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.20 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Y. (30) yüzmek için denize girdi. Kısa bir süre sonra şahsın denizde çırpınmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar Murat Y.'ye can simidi attı. Şahıs denizden çıkarılamazken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından denizden çıkarılan Murat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
