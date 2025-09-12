Haberler

Maltepe'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Maltepe'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadan hasar meydana geldi.

Maltepe'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Maltepe Çınar Mahallesi Tuğçe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kılıçdaroğlu, kayyum sessizliğini nihayet bozdu! CHP'lileri kızdıracak sözler

Kılıçdaroğlu, sessizliğini nihayet bozdu! CHP'lileri kızdıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.