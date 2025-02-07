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Malkara'daki Cinsel İstismar Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı

Malkara'daki Cinsel İstismar Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'ye yönelik cinsel istismar ve şiddet sonucu ölümle ilgili davada mahkeme, sanık anne Bakiye Y.'ye toplam 27 yıl 9 ay, diğer sanıklara ise toplam 14 yıl hapis cezası verdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanıklar son kez savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından hükmünü açıkladı.

Mahkeme, anne Bakiye Y.'yi öldürme suçundan 24 yıl, suç delillerini karartmaktan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan ise 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan G.K. cinsel istismar suçundan 7 yıl, K.A. cinsel istismar suçundan 7 yıl ve öldürme suçundan 7 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar Kanı. A. ve Sanlı Ö. ise beraat etti.

Mahkemenin kararının ardından taraflar duruşma salonundan ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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