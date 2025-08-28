Malkara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malkara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şehit Temizer Caddesi'nde Necmettin Y. (74) idaresindeki 59 AET 967 plakalı otomobil, pazar yerine dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen 34 DBB 222 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf A.A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
