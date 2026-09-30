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Malkara'da jandarma baskınında evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu aparatları bulundu

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Malkara'da jandarma baskınında evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu aparatları bulundu
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ve JASAT ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Suç unsurlarına el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi'nde Malkara İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından K.K. isimli şahsın evine yapılan operasyonda 1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca, 2 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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