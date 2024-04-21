Malkara'da Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Malkara'nın Ahievren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Salih Avcı ile arkadaşı M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. pompalı tüfek ile arkadaşı Salih Avcı'yı yaraladı. Ağır yaralanan Avcı, olay yerine gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilen Salih Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan M.K.'nin ise jandarmada işlemleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ