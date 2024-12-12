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Malibu'daki Orman Yangını 4 Bin Dönüm Araziyi Küle Çevirdi

Malibu'daki Orman Yangını 4 Bin Dönüm Araziyi Küle Çevirdi
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California'nın Malibu kentinde devam eden 'Franklin Fire' yangınında 4 bin 37 dönüm arazi yok oldu. Yangın nedeniyle 9 bina hasar gördü, 6 bin 300 kişi evlerini terk etti. Los Angeles'ın kuzeybatısındaki sarp arazide itfaiyacılar yangına müdahale etmeye devam ediyor.

ABD'nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde devam eden orman yangınında 4 bin 37 dönüm arazi küle döndü.

ABD'nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde 9 Aralık Pazartesi günü başlayan yangın sürüyor. Yaklaşık 2 bin itfaiyecinin müdahale ettiği "Franklin Fire" yangınında şu ana kadar 4 bin 37 dönümlük alan küle dönerken, 9 bina kullanılamaz hale geldi. Alevler nedeniyle 6 bin 300 kişi evlerini boşaltırken, okul ve iş yerleri kapandı.

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'ndan (CAL FIRE) Dusty Martin, Los Angeles'ın kuzeybatısındaki sarp ve engebeli arazinin itfaiyecilerin yangının büyük bölümüne müdahale etmesini engellediğini ve yangının kontrol altına alınmasının birkaç gün süreceğini ifade etti. Los Angeles County Şerif Departmanı'ndan Jennifer Seetoo ise yangından yaklaşık 22 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.

Tahliye emri verilen bölgede birçok ünlünün evi bulunuyor

Los Angeles'ın yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında, Pasifik Okyanusu'nun üzerindeki tepelerde yer alan Malibu, birçok ünlüye ev sahipliği yapıyor. Tahliye edilenler arasında yarın 99 yaşına girecek olan ve güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıklayan aktör Dick Van Dyke da yer aldı.

Müzisyen Cher, Lady Gaga, Beyonce ve Jay Z gibi ünlülerin evleri de tahliye bölgesinde bulunuyor. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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