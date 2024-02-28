Mali'de yolcu otobüsü köprüden aşağı uçtu! 31 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Yolların kötü olması nedeniyle sıklıkla trafik kazalarının yaşandığı Mali'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprüden aşağı düştü. Korkunç kazada 31 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Mali'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprüden uçan otobüsteki 31 kişi hayatını kaybetti. Mali Ulaştırma Bakanlığı kazada 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.
YOLCU OTOBÜSÜ KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞTÜ
Mali'de Burkina Faso'ya gitmekte olan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bagoe Nehri'ni geçtiği sırada köprüden aşağı düştü. Mali Ulaştırma Bakanlığı kazada 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.
ÖLENLER MALİ VE BATI AFRİKA ÜLKELERİ VATANDAŞLARI
Kazanın Bagoe Nehri üzerindeki köprüde yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldiği aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında Mali ve Batı Afrika ülkeleri vatandaşlarının olduğu bildirildi.
TRAFİK KAZALARI SIKLIKLA YAŞANIYOR
Mali'de yolların kötü olması nedeniyle trafik kazaları sıklıkla yaşanıyor. Şubat ayının başında başkent Bamako'ya gitmekte olan otobüsün bir kamyonla çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi de yaralanmıştı.