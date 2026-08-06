Malazgirt'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nurettin (Nordin) köyü yakınlarında, Ramazan Gök yönetimindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Gök için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Gök, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı