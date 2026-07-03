Malazgirt'te kamyonet traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Malazgirt ilçesine bağlı Yaramış köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen traktör ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonette bulunan Abdurrahman Kaçar ve Mehmet Fidan yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri bölgede yol güvenliğini sağlarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı