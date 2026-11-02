Malatya Yeşilyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.30 sıralarında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Savrulan motosikletin park halindeki bir otomobile çarptığı kazada yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; inceleme başlatıldı.
Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.B. yönetimindeki 44 AFT 637 plakalı otomobil ile A.E.T. yönetimindeki 44 AIY 107 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan motosiklet, park halindeki 44 AHT 747 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.