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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda A.A.'nın hayatını kaybettiği davanın yeniden görülen yargılamasında 4 sanık, 16'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında tahrik indirimi uygulamadı.

Olay, 8 Ağustos 2024'te Yazıhan ilçesine bağlı Gövük Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda, İ.B.'nin av tüfeğiyle A.A.'ya ateş ettiği, diğer sanıkların da A.A.'yı darbettiği ileri sürüldü. Diz bölgesinden ağır yaralanan A.A., kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk yargılamada tutuklu sanık İ.B. ile tutuksuz sanıklar K.B., B.B. ve Z.Ö.'ye, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan 16'şar yıl hapis cezası verilmişti. Sanıklara ayrıca H.A.'ya yönelik silahla kasten basit yaralama suçundan 9'ar ay, silahla kasten nitelikli yaralama suçundan ise ayrı ayrı 1 yıl 24 ay hapis cezası verilmişti. Kararla birlikte K.B., B.B. ve Z.Ö. hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, ilk kararı tahrik unsurunun değerlendirilmemiş olması gerekçesiyle bozarken, sanıklar hakkında H.A.'ya yönelik silahla kasten basit yaralama ve silahla kasten nitelikli yaralama suçlarından verilen cezaları onamıştı. Yeniden görülen davada İ.B., K.B., B.B. ve Z.Ö.'ye tekrar 16'şar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklar hakkında tahrik indirimi uygulamazken, hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı