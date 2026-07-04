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Pütürge'de orman yangını

Pütürge'de orman yangını
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Malatya'nın Pütürge ilçesi Örmeli Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını geniş alana yayıldı. İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Olay öğle saatlerinde Pütürge ilçesi Örmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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