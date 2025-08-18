Malatya'nın Doğanyol ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Doğanyol ilçesi Yalınca mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye aracı ve hava araçlarıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğanyol ilçemizde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Bir alan dışında yangın kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullandı. - MALATYA