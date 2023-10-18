Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonla 18 şüphelinin adreslerinde arama yaptı.

Operasyonda, 142 gram metamfetamin, 375 yeşil reçeteye tabi hap, 4 uyuşturucu hap, 9,5 gram esrar, 8000 dolar, 150 avro, 38 bin 600 lira, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 141 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstanbul'daki firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.