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Malatya-Kayseri karayolunda kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 6 kişi yaralandı

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Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi mevkiinde öğle saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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