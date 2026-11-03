Malatya Hekimhan'da kontrolden çıkan minibüs devrildi, sürücü yaralandı

Malatya Hekimhan'da kontrolden çıkan minibüs devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Hekimhan-Kuluncak karayolu Karadere mevkiinde kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Hekimhan-Kuluncak karayolu Karadere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.G. idaresindeki 44 ET 169 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı