Malatya haberi! Akçadağ'da su gerginliği Malatya bölgesinden gelen habere göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçelerine aylardır su veremediklerini ileri süren onlarca çiftçi sulama birliğine yürüdü. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçelerine aylardır su veremediklerini ileri süren onlarca çiftçi sulama birliğine yürüdü. Birlik yetkileri ile üreticiler arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti. Akçadağ ilçesinde bir süredir kayısı bahçelerine su vermediklerini ileri süren yaklaşık 30 çiftçi, Doğu Mahallesi'nde bulunan Akçadağ Sulama Birliği'ne ait hizmet binasına yürüdü. Birlik yetkilileri ile görüşmeye çalışan üreticiler ile yetkililer arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kayısı bahçelerindeki ağaçlarının susuzluktan kurumak üzere olduğunu ileri süren üreticiler, sorun çözülmeden birlik önünde ayrılmayacaklarını belirtikleri öğrenilirken polis ekiplerinin bölgede aldığı güvenlik önlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya su 3. Sayfa Haberler

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