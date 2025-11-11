Malatya-Elazığ Karayolu'nda İnşaat Malzemesi Yüklü Tırda Yangın

Malatya- Elazığ Karayolu Kale ilçesi mevkiinde inşaat malzemesi yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Malatya-Elazığ Karayolu Kale ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halindeki inşaat malzemesi yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmaz iken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA