Malatya'da 3 kişinin öldüğü deprem davasında karar

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan İdris Efendi Apartmanı davasında mahkeme, sorumluları 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar için de hapis cezası verildi.

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan İdris Efendi Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden A.K, N.D. ve S.D.'nin ölümüne ilişkin dava, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.

Mahkeme, binanın yapımında ve projelerinin onaylanmasında sorumluluğu bulunan sanıklar B.Y. ve M.U.S.'yi 5'er yıl 6'şar ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar A.A., M.B., A.Ö., H.B. ve V.Ş. hakkında ise 5'er yıl 1'er ay 3'er gün hapis cezası verildi.

Aynı davada yargılanan D.D., A.D. ve J.S. hakkında mahkeme heyeti beraat kararı verdi. Mahkeme, hapis cezası alan tutuksuz sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar kıldı. Karar, istinaf ve Yargıtay aşamalarından geçerek onaylanması halinde kesinleşecek. - MALATYA

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında
Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı

Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı
ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı

ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı

Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı TBMM'nin gündeminde
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı