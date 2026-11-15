Malatya Darende'de su kanalına giren otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

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Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin su kanalına girerek takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında D-300 karayolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende'den Gürün istikametine seyir halinde olan H.C.G. (28) yönetimindeki 45 HC 313 plakalı otomobil yol ortasında bulunan su kanalına girerek takla attı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö.G. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı