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Malatya'da silahlı kavgada 2 şüpheliye adli kontrol

Malatya'da silahlı kavgada 2 şüpheliye adli kontrol
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Malatya’da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeşilyurt ilçesinde 26 Ağustos gecesi 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada E.K. ile K.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 26 Ağustos gecesi Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde bulunan Kayalık Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.S. ile şüpheliler E.K. ve K.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu M.T.S., Z.T., E.B. ve Y.T.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin Kayalık Parkı ve çevresinde yaptığı çalışmalarda bir adet tabanca bulundu. Kavgada kullanıldığı değerlendirilen tabancaya el konulurken incelemelerde ayrıca ruhsatsız bir tabanca daha ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olaya karışan şüphelilerin 1 otomobil ve 2 motosikletle olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Daha sonra yakalanan E.K. ile K.Y. Asayiş Şubesinde ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Malatya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkarılan E.K. ve K.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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