Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi Malatya'da polisin durdurduğu bir kamyon da narkotik köpeği ile yapılan aramada, 9 kilo 435 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da polisin durdurduğu bir kamyon da narkotik köpeği ile yapılan aramada, 9 kilo 435 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar da Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 435 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir başka şahısta ise 411.67 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Narkotik, Malatya, Darbe, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

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