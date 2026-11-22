Malatya'da Zapçıoğlu Caddesi'nde silahlı kavgada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da Zapçıoğlu Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında iddiaya göre iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından, bir kişi de darp sonucu başından yaralandı; polis olay yerinde 1 tüfek kartuşu buldu.
Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Zapçıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağından, bir kişi ise darp sonucu başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralılar özel bir araçla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 1 adet tüfek kartuşu buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.