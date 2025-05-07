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Malatya'da Yaşlı Adam, Beton Mikserinin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Malatya'da Yaşlı Adam, Beton Mikserinin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Hacı Mehmet Karabulut, bir beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve inceleme sürüyor.

Malatya'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Prof. Dr. Sezai Yılmaz Sokak üzerinde seyir halinde olan 44 ACM 02 plakalı Mercedes marka beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Mehmet Karabulut'a (79) çarptı. Feci kazada yaşlı adamın vücut bütünlüğü bozulurken ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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